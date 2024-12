"Esiliato a sinistra come un dissidente, solo sgorbi balistici": Kvara bocciato dai quotidiani

È un Khvicha Kvaratskhelia piuttosto pallido quello visto in campo nella sfida contro la Lazio, la seconda persa nel giro di pochi giorni contro la Lazio: "Nel primo tempo si sbraccia in continuazione perché troppo fuori dalle trame di gioco del Napoli. La situazione non cambia granché nella ripresa: non balla sotto la pioggia", è il giudizio di noi di TMW. Significativo come unanimemente la sua sia una prestazione da 5,5. Questo il giudizio di Gazzetta dello Sport: "Gioco di prestigio in avvio. Va a centimetri dal gol su punizione, ma resta l’unica conclusione. Poco per chi deve far la differenza" e del Corriere dello Sport: "Una rasoiata spettacolare la punizione allo scoccare dell’intervallo, che virtuosismo. Ma fi n lì aveva sparacchiato. Sgorbi balistici e partita pallidissima".

Tuttosport mette in evidenza una giocata: "Sfiora il gol al termine del primo tempo su punizione. Cala nella ripresa". Mentre il Mattino dà un giudizio tattico: "Esiliato a sinistra, come un dissidente con Marusic che lo tiene costantemente lontano. Poi, meno male, capisce che deve darsi una scossa e allora lo iniziano a prendere a calci. La punizione al 47’ del primo tempo sfiora la perfezione... e la traversa". Questo, infine, il giudizio di TuttoNapoli.net: "Non sempre servito con i tempi giusti, prende tante botte con l’arbitro che spesso perdona i laziali. Sfiora il gol con una gran punizione. Incide troppo poco".

Le pagelle di Kvaratskhelia

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5,5

TuttoSport - 5,5

Il Mattino - 5,5

TuttoNapoli.net - 5