"Estrae il coniglio dal cilindro": le pagelle di Zielinski

Piotr Zielinski vuole onorare la maglia fino alla fine.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski vuole onorare la maglia fino alla fine. Ieri contro il Monza il polacco è stato protagonista assoluto del straordinario secondo tempo degli azzurri, con la squadra di Calzona che ha segnato 4 reti nel giro di una manciata di minuti. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Fumoso per un tempo, poi accelera, inventa e disegna lo splendido terzo gol". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Non segnava da 187 giorni e sceglie il modo più bello per ricominciare: un pazzesco sinistro all’incrocio da fermo, da 20 metri. E la squadra intera, panchina compresa, lo sommerge sotto un abbraccio che sa di addio".

Votyo 7 anche da Tuttosport: "Se è stato il titolare dello scudetto, il motivo è questo: anche in giornate opache, può sempre estrarre un coniglio dal cilindro. Stesso voto nelle pagelle targata TMW: "Gara dai due volti per il polacco, piuttosto anonimo nel primo tempo e tra i protagonisti assoluti all'inizio del secondo con il gran sinistro che vale il terzo gol azzurro".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttonapoli 7 (leggi qui le pagelle)