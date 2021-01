"Fa ammonire mezzo Napoli, assist da urlo e gol": pagelle super per Zaccagni

Il gol del 3-1 certifica un’altra prestazione spettacolare, Mattia Zaccagni si è caricato ormai sulle spalle il peso offensivo dell'Hellas Verona. "Fa ammonire mezza squadra, un assist su traiettorie che vedono in pochi. E un gol di testa. Che volete di più?", si chiede retoricamente La Gazzetta dello Sport dopo l'ennesima prova brillante del centrocampista gialloblù. "Quando pensi che sia pigro, si sveglia: esterno a girare da applausi che manda Barak al 2-1 e il 3-1 per chiuderla come un attaccante", è invece la celebrazione del Corriere dello Sport. Voti, tutti meritati, tra il 7 e l'8 in pagella per quello che con ogni probabilità sarà il gioiello del prossimo mercato estivo.

Le pagelle di Zaccagni

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5