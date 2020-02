"Fa troppo il solista": Politano rimandato dai quotidiani

Esordio da titolare con troppe incertezze per Matteo Politano, rimandato dai quotidiani nelle pagelle relative a Napoi-Lecce. “Si mette in proprio, fa il solista” bacchetta il Corriere dello Sport che gli assegna un 5. Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport, che sottolinea le troppe scelte sbagliate dall’esterno ex Inter arrivato al Napoli nel mercato di gennaio.

Questi i voti dei quotidiani per Politano

Gazzetta dello sport 5,5

Corriere dello sport 5

Il Mattino 6

Corriere della sera 5