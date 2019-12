Fabian involuto, ma il Real lo vuole ancora: contatti frequenti con l'entourage

Nelle ultime settimane Fabian Ruiz sta deludendo. Il centrocampista andaluso non riesce a destreggiarsi al meglio nel centrocampo azzurro, ma questo non ha fatto desistere il Real Madrid. E allora l'operazione può compiersi, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lo spagnolo è parso visibilmente nervoso quando è uscito dal campo, non è soddisfatto del suo rendimento in campo nelle ultime settimane che, però, non ha fatto cambiare idea al Real Madrid. Il club di Florentino Perez ha frequenti contatti con l’entourage di Fabian Ruiz che non ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto, soprattutto sul valore della clausola rescissoria".