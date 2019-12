Fabian, l'ombra del Real Madrid e il rinnovo col Napoli: ADL vuole clausola monstre

Il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire 70 milioni di euro per riportare in Spagna Fabian Ruiz. Le indiscrezioni si accavallano ora che si avvicina gennaio e La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'operazione, chiaramente, sarebbe per la prossima estate e non per gennaio. Il centrocampista andaluso al momento non ha rinnovato con il Napoli, ma il club azzurro è al lavoro e vorrebbe inserire nel nuovo accordo una clausola da 100 milioni di euro.