Fabian-Napoli, affare che un paese intero non si spiega: come mai in Spagna nessuno si è accorto di lui?

Fabian Ruiz è spagnolo, è nato in Spagna e ora piace alle big spagnole. Non solo: in Spagna sta in prima pagina un giorno sì e l'altro pure. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si tratta di un affare che un paese intero non si spiega: come mai, si legge, nessuno si è accorto di lui? E' stato il Napoli a notarlo e ad acquistarlo per trenta milioni. Ora ne vale molti di più. Il Real Madrid, ad esempio, farebbe carte false per averlo, ma sarà difficile strapparlo al Napoli.