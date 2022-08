Fabian, PSG pronto a chiudere: il Napoli valuta tre profili per sostituirlo

Come riporta stamattina Il Mattino, il Psg è sempre più lanciato su Fabian Ruiz, lo spagnolo è stato scelto dal ds Campos come rinforzo per il centrocampo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it il club parigino pronto a chiudere l'operazione con il Napoli, l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni. La partenza di Fabian Ruiz farebbe virare il Napoli su un altro centrocampista, le idee sono Barak del Verona, Lo Celso del Chelsea e Nandez del Cagliari. E potrebbero poi spuntare altre situazioni negli ultimi giorni di mercato.