Fabian show con la Spagna, CdM: "Ancelotti avrà preso appunti, la Nazionale sembra ridargli respiro..."

Primo gol in Nazionale per Fabian Ruiz. Tanti elogi dai tifosi napoletani ma anche dall'account della sua nazionale. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Ancelotti avrà preso appunti, il 4-3-3 in una mediana composta da Busquets e Saul valorizza la sua propensione offensiva, sembra ridargli il respiro dopo averlo visto soffrire la mancanza d’equilibrio del Napoli in coppia con Zielinski dopo l’infortunio di Allan".