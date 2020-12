Fallisce due occasioni incredibili: Petagna bocciato da tutti i quotidiani

Valutazioni negative per Andrea Petagna, che finisce nel mirino dei quotidiani dopo gli errori sotto porto nella sfida all’Az: “Incredibile come sia riuscito a sbagliare due palle gol facili” scrive Gazzetta, che lo boccia con un 5 in pagella.

Stessa valutazione anche per Tuttosport: “Il gol che si mangia di testa su invito di Mario Rui grida vendette” scrive il quotidiano. Voto 5 anche sul Corriere dello Sport, mentre il Mattino valuta da 5,5 la sua prova.