"Faro senza luce, è senza passo e poi sparisce", Fabian bocciato dai quotidiani

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona. A centrocampo non riesce a mantenere la barra dritta nemmeno Fabian Ruiz, che risulta tra i peggiori in campo. Per la Gazzetta è "il faro senza luce" mentre il Corriere dello Sport scrive che "sbaglia partita fin dall'inizio". Poi aggiunge: "Forse da spagnolo sente troppo la partita, ma se è così è un'aggravante, non un'attenuante".

Per Tuttosport la sua prova è comunque sufficiente: "Prova a dare ordine al gioco in mezzo alla giungla blaugrana". Per Il Mattino è "senza passo e fa fatica per ogni cosa" poi aggiunge che nella ripresa "sparisce impietosamente". Tuttonapoli scrive: "È l'unico che prova a dare qualità in alcune transizioni, ma sbaglia tanto pure lui soffrendo la pressione e sul primo gol ha responsabilità enormi perché l'unico probabilmente con la reale possibilità di un fallo per spezzare l'azione". Infine il giudizio di TMW: "Tanto era piaciuto all’andata, tanto risulta evanescente in questo ritorno. Come Demme, più di Demme: una serata a lezione".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 6

Il Mattino: 5

TuttoNapoli: 5