Fase 2 in Campania, le prime indicazioni di De Luca: in strada al massimo in gruppi da 3 persone

Come sarà la Fase2 in Campania? La Regione è al lavoro per elaborare la migliore strategia in vista dell’inizio di questa nuova fase di lotta contro il Coronavirus.

Come sottolinea l'edizione odierna de ‘Il Mattino’, dal 4 maggio si potrà si scendere in strada ma in gruppi che non dovranno superare le tre persone.

Possibile che già dal 27 aprile venga dato il via libera ad alcune attività per interventi funzionali alla riapertura che dovrebbe poi avvenire appunto dal 4 maggio.