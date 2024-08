Fatta per Lukaku, tutti i dettagli: 5 rate e percentuale sulla rivendita, i retroscena

Romelu Lukaku al Napoli, ci siamo. Nei prossimi giorni, avendo il Napoli definito l'affare col Chelsea, il centravanti belga sbarcherà in Italia. Le ultime sulla chiusura dell'accordo arrivano da Il Mattino: "L'operazione Lukaku è costata al Napoli 30 milioni di euro ed una percentuale (il 30%) da riconoscere ai blues sulla futura rivendita del giocatore. Questa la cifra (dilazionata in cinque anni) che De Laurentiis si è impegnato a versare al Chelsea proprietario del cartellino dell'attaccante che da mesi vive(va) da separato in casa all'ombra del Big Ben. Fondamentale il lavoro di cesello del diesse Manna che da inizio settimana è di stanza a Londra per definire i dettagli dell'accordo che è stato raggiunto a Cobham, quartier generale del Chelsea ad un'ora di auto dalla city, con il collega Paul Winstanley insieme all'agente del giocatore, Pastorello.

Decisiva l'offerta del dirigente azzurro di dilazionare la cifra (i blues inizialmente chiedevano 40 milioni per il suo cartellino) in cinque tranche a scalare fino al 2029. In buona sostanza il Napoli pagherà a rate Lukaku. Al club di Todd Boehly (il patron statunitense da giovedì scorso è nella sede del Chelsea dove rimarrà fino alla chiusura del mercato) è stata garantita anche una percentuale (del 30%) sull'eventuale rivendita di Lukuaku".