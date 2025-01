Fazzini, accordo ormai raggiunto tra i club: ecco perchè non arriva la fumata bianca

vedi letture

L'affare Fazzini è quasi sbloccato, ma non del tutto. Napoli ed Empoli si sono incontrate nuovamente per far decollare l'operazione legata al giovane centrocampista, che tuttavia sembra voler prendere tempo prima di dire definitivamente sì ai partenopei. I due club - si legge anche su Il Mattino - hanno praticamente raggiunto un accordo sulla base di 13 milioni di euro più bonus. Ma la fumata bianca non è arrivata, dato che Fazzini preferirebbe un trasferimento alla Lazio, club dove potrebbe trovare molto più spazio.

La questione può irritare fortemente l'Empoli, che ha avvisato già l'entourage del calciatore. Il rischio è che Fazzini, in caso di mancato passaggio al Napoli, possa anche finire fuori rosa. Una soluzione che potrebbe soltanto accelerare l'operazione tra Empoli e Napoli, pronto ad offrire un contratto fino al 2029 al centrocampista. In difesa rimane sempre Danilo, che a luglio potrà unirsi agli azzurri visto che la Juve chiede 2.5 milioni per farlo partire a gennaio. Una cifra che il Napoli non è intenzionato a versare nelle casse bianconere.