Febbre Osimhen in Arabia Saudita: è tra i nomi più cercati su google

Il futuro di Victor Osimhen è ancora avvolto nel mistero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Victor Osimhen è ancora avvolto nel mistero. L'attaccante del Napoli è blindato da De Laurentiis ma ancora non ha l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in casa azzurra sale ogni giorno di più la pressione. E la tensione si alza anche per il pressing dell'Arabia Saudita, che è pronta ad offerte da capogiro per soffiare il nigeriano al Napoli, mentre nel paese è scoppiata la febbre per Osi.

Come rivela il Mattino, il nome dell'attaccante nigeriano è saldamente ai primi posti nel google trends dell'Arabia Saudita, cercato centinaia di migliaia di volte da sauditi, che navigano alla ricerca di informazioni sul bomber campione d'Italia. Il picco massimo è arrivato negli scorsi giorni, tra il 4 e il 5 agosto: l'Arabia osserva e cerca Osimhen, in attesa di novità.