Fedele: "Finalmente Conte ha capito che deve giocare 4-4-2"

Così scrive Enrico Fedele sul quotidiano 'Il Roma', analizzando la vittoria con la Fiorentina

"Si doveva vincere e si è vinto per continuare a credere nello scudetto perché, come vado ripetendo, io ci credo". Così scrive Enrico Fedele sul quotidiano 'Il Roma', analizzando la vittoria con la Fiorentina: "E ne abbiamo avuta la prova nel giorno in cui Antonio Conte si è finalmente reso conto che il modulo vincente è quel 4-4-2 che vado predicando da tempo. La difesa a quattro mette, infatti, la squadra in condizione di giostrare sull’asse destra con Di Lorenzo-Politano che è la coppia migliore di tutta la serie A.

Una spina nei fianchi della difesa viola con cross a ripetizione in area dove Raspadori, il vero protagonista dell’incontro, ha fatto girare la testa a Comuzzo, cioè a quello che a gennaio doveva essere il superpagato difensore che doveva rafforzare il pacchetto arretrato azzurro, e Lukaku ha smistato palloni a destra e a manca oltre a realizzare il gol che ha sbloccato l’incontro. Ma va sottolineata la prestazione del centrocampo dove Gilmour ha ricoperto il ruolo di mediano metodista organizzando il gioco a centrocampo e pulendo i palloni".