Fedele: "Primo tempo vergognoso, dimentichiamoci la qualificazione in Champions"

Prendiamoci i tre punti e cancelliamo la prestazione del primo tempo del Napoli. Nei primi 46 minuti di gioco si è visto qualcosa di vergognoso: gli azzurri sembravano undici fantasmi in balìa di uno scatenato Sassuolo, passeggiavano in campo, molli nelle gambe ma soprattutto senza voglia con un Fabian Ruiz da schiaffi. Anche Meret dava il suo contributo facendosi passare ingenuamente il pallone tra le gambe e solo per miracolo non subiva un altro paio di gol. Il 4-3-3 riproposto da Gattuso era solo un ricordo oramai lontano di quello che faceva un sol boccone degli avversari. Insomma sembrava un Napoli che avrebbe dovuto soffrire non poco per evitare di precipitare in fondo alla classfica. Poi il miracolo sin dai primi minuti della ripresa. Probabilmente Gattuso avrà alzato la voce negli spogliatoi scuotendo i suoi uomini perché in campo si vedeva subito un’altra squadra, tranne Fabian Ruiz che continuava abulicamente a regalare palle agli avversari. L’ingresso di Elmas al suo posto contribuiva a rafforzare la voglia matta di cancellare la figuraccia del primo tempo. Allan suonava la carica e realizzava il gol della riscossa in concomitanza con il netto calo fisico del Sassuolo. La squadra di De Zerbi, infatti, per lunghi tratti scompariva letteralmente dal campo lasciando agli ospiti il pallino del gioco, anche se nelle sue sporadiche azioni offensive andava vicinissima al raddoppio. Quindi, direi, andiamo piano con l’esaltare il secondo tempo del Napoli e pensiamo a quel disastroso primo tempo che ha fatto temere il peggio. Poteva affondare, invece continua a galleggiare. E ora finiamola di parlare di multe, di partenze, di contratti e di Ancelotti e cerchiamo di centrare almeno un posto in Uefa e una finale di Coppa Italia, che potrebbero far tornare il sorriso sui volti dei tifosi. Purtroppo la pratica Champions va messa da parte perché nel calcio i miracoli non si ripetono facilmente. Fa, comunque, piacere ricordare i 4 punti strappati nel girone di qualificazione al Liverpool, neo campione Intercontinentale. E non è poco.