Fedele sul Roma: "Ancelotti ha risposto alle scioccanti provocazioni di ADL"

È stata la vittoria di re Carlo a Salisburgo. Finalmente. Ancelotti ha risposto da par suo in Champions alle scioccanti provocazioni del presidente De Laurentiis. Non è lo yesman che qualcuno voleva far credere. Ed è quello che vuole il popolo, lo vogliono i tifosi. C’è chi chiedeva la immediata conferma di Milik, che sabato aveva sconfitto il Verona al San Paolo, c’è chi era convinto che sarebbe sceso in campo Insigne sulla fascia sinistra, invece il mister ha lasciato in panchina il bomber polacco e ha schierato addirittura Lozano. Al messicano si è voluto dare la possibilità di mostrare il suo valore nel ruolo che predilige, ma per quello che ha fatto vedere il giudizio è davvero negativo: non pervenuto per l’ennesima volta, ma non posso credere che questo sia il vero Lozano, altrimenti occorre capire come sia venuta fuori quella supervalutazione nel mercato estivo. Comunque quello che conta sono i tre punti conquistati in trasferta contro una squadra bella a vedere, con una eccezionale carica agonistica, ma con una difesa non proprio impeccabile. Una vittoria che dovrebbe garantire la qualificazione agli ottavi di finale. I meriti? Direi che non ci siano dubbi. Due i grandi protagonisti: Meret che si è superato con interventi miracolosi, anche superiori a quelli sciorinati contro il Verona, e il super Mertens, che non solo ha messo a segno una storica doppietta che gli ha consentito di sorpassare Maradona nella classifica dei bomber azzurri, ma ha anche offerto l’assist a Lorenzo Insigne in occasione del gol della vittoria. A questo punto non ci resta che promuovere una petizione perché resti per sempre a Napoli. De Laurentiis gli presenti un contratto in bianco e che Dries metta lui la cifra per i prossimi anni. Se lo merita per la grinta, il cuore e la classe che continua a mettere in campo in ogni partita. Io sono il primo firmatario. Ed ora pensiamo alla trasferta di Ferrara per continuare a vincere...