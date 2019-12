Fedele sul Roma: "Gattuso, tira fuori il bastone! Fabian è un fantasma che cammina..."

È la fine di un ciclo. È una sconfitta che fotografa perfettamente lo stato attuale di questa squadra, confusa, sbandata, lenta, involuta, distratta e potrei continuare all’infinito con gli aggettivi negativi. Nemmeno la carica di Rino Gattuso è servita a far capire a questi giocatori che non sono campioni ma solo dei buoni attori che possono diventare ottimi solo se riescono ad imparare a memoria lo spartito. Ricordate l’ossessionante fraseggio di un certo Sarri? Ebbene la lezione che il Parma ha impartito agli azzurri è la dimostrazione che oggi questo Napoli è una squadra come tante altre che si danno da fare per non precipitare giù in classifica. E Gattuso deve rendersene al più presto conto, tirando fuori il bastone senza guardare in faccia a nessuno. Purtroppo il neo allenatore azzurro avrà capito subito che dovrà lavorare duro con una squadra vuota, mentalmente bruciata, molto presuntuosa, ma soprattutto a terra atleticamente. Infatti, sono le condizioni atletiche che preoccupano per il futuro. Ed è qui che il buon Rino deve intervenire con il pugno duro facendo pedalare tutti come non si è fatto fino ad oggi. Poi l’infortunio muscolare a Koulibaly conferma che qualcosa nella preparazione studiata dallo staff di Ancelotti non è andata nel verso giusto. Ma lasciamo stare il passato e guardiamo avanti senza lasciarci prendere dallo sconforto, mettendo una pietra anche sui tanti errori che Gattuso ha commesso al suo debutto sulla panchina azzurra. Anche lui è apparso confuso, molto confuso, quando ha tolto la vera e unica anima della squadra, Allan, per inserire Mertens e tentare il tutto e per tutto senza rendersi conto che in campo c’era un fantasma che passeggiava in mezzo al campo, Fabian Ruiz, e nelle sfrecciate in avanti non c’era chi aveva la forza fisica di coprire sulle fasce chi si sganciava. Insomma occorrevano un po’ di saggezza e un minimo di esperienza per accontentarsi del punticino ed evitare di esporsi agli scontati contropiedi di Gervinho. Aspettiamo fiduciosi...