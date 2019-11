Feltri attacca Ancelotti su Libero: "Smettila di piagnucolare! Sceneggiata farsesca, era fallo di Llorente..."

"Caro Ancelotti, smetti almeno tu di piagnucolare". E' questo il titolo dell'assurdo editoriale di Vittorio Feltri sulle pagine di Libero. Il direttore s'è scagliato contro l'allenatore azzurro dopo il polverone scatenato dall'arbitraggio di Giacomelli in Napoli-Atalanta: "Caro Ancelotti, perdoni se mi intrometto in una questione calcistica estranea alla mia professione di cronista generico. Non ho i titoli allo scopo di rimproverarla per il suo atteggiamento stravagante riferito alla ultima partita disputata al San Paolo di Napoli. Mi limito ad alcune osservazioni fredde, dopo aver assistito in tivù all’incontro della sua squadra con l’Atalanta, della quale confesso di essere affezionato quale bergamasco di nascita.

[...] Mi riferisco allo scontro avvenuto in area tra Llorente e Kjaer. Il primo inavvertitamente,forse, ha colpito con una gomitata il secondo che di conseguenza gli è rovinato addosso. Fallo evidente e indiscutibile del suo attaccante, quindi niente rigore. La palla è finita tra le braccia del portiere nerazzurro. Che ha rinviato. Tutto si è svolto inmodo chiaro, però lei unendosi al triste e sconsolante piagnisteo inscenato sugli spalti si è abbandonato a una protesta improntata a protervia al grido “era un penalty”. Non lo era,ma a parte questo dettaglio simile a molti altri che si registrano abitualmente sui campi,mi domando come sia possibile che una persona seria quanto lei abbia potuto farsi trascinare in una sceneggiata farsesca finalizzata a dare del pazzoall’arbitro, che non ha fatto altro che applicare il regolamento".