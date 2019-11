Feltri su Tuttosport: "Napoli affetto da una grave forma di sfiga, ma la teoria del piagnisteo lascia perplessi"

Nel suo editoriale per Tuttosport, Vittorio Feltri ribadisce un concetto già espresso pur apprezzando in modo particolare la città di Napoli: "Sintetizzo: è affetta da una grave forma di sfiga che le ha impedito di vincere contro l’Atalanta e la Roma, partite durante le quali ha fallito per un soffio vari gol. Nella vita e nello sport se non sei assistito da Sanculo, o almeno da San Gennaro, hai poche soddisfazioni. Carletto Ancelotti, grande carriera alle spalle, continua ad essere un super tecnico, e i dati statistici lo certificano, tuttavia nella presente congiuntura gli dice male. Nonostante questo i tifosi, in maggioranza dotati di notevole sensibilità, non hanno smesso di stimarlo e perfino di difenderlo. Hanno trasmesso la loro napoletanità al trainer del Nord che ora si atteggia quale scugnizzo attempato. Il che lo rende addirittura simpatico, anche se la teoria del piagnisteo, che di conseguenza ha adottato in base al principio chiagne e fotti, lascia perplessi. Sono sicuro che il temporale passerà presto e passerà così pure la voglia di lacrimare nella città più simpatica d’Italia".