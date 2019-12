Feltri su Tuttosport: "Povero Gattuso, ma non è lui ad avere colpe! Squadra e società..."

Nel suo editoriale per Tuttosport, Vittorio Feltri commenta così la situazione in casa Napoli: "Povero Rino Gattuso, vederlo uscire dal San Paolo (nel quale era entrato da poco pieno di speranze) con il volto corrucciato tipico di chi si accinge a seguire il funerale di un parente stretto, ci ha strizzato il cuore. Il Napoli strapazzato in casa dal Parma non è un evento usuale, ma stupefacente, incredibile. Raramente i licenziamenti in corso d’opera produco effetti positivi, e anche stavolta la regola che il rammendo è peggiore del buco si é confermata valida. Infatti il tecnico di fresca nomina, con il contributo della scalogna, è stato travolto dagli avversari e se n’è andato come se fosse stato colpito da un lutto improvviso. Comprendiamo il suo stato d’animo, ma vorremmo dirgli che egli non ha colpe. E ciò è evidente. Se il nuovo trainer ha perso malamente si deduce che i problemi non erano legati ad Ancelotti e non sono legati a Gattuso, ma sono germogliati nella squadra e forse nei vertici del club".