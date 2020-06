Festa per la Coppa e subito nuovo obiettivo: Gattuso vuole tentare il miracolo

Ieri il Napoli ha ripreso la preparazione, scendendo in campo al San Paolo, ma da oggi partirà a tutti gli effetti il vero avvicinamento al Verona mettendo da parte la sbornia per la vittoria della Coppa Italia. Ieri infatti gli azzurri si sono passati la Coppa, prima di un giro anche a casa Gattuso, per poi consegnarla alla società ed in serata è andata in scena, nella bellissima cornice di Posillipo, la cena di squadra che è stata più che altro una vera e propria festa. Balli, canti, ma anche cori anti-Juve e nuove celebrazioni per Josè Callejon (chiaro segno che non rinnoverà il contratto in scadenza per tornare in patria) prima del brindisi e del taglio della mega torta tricolore. La serata però è stata anche l'occasione per un discorso di De Laurentiis e per cementare ulteriormente il gruppo in vista del ritorno del campionato.

Nonostante i 9 punti di distacco dall'Atalanta, che ha anche una gara da recuperare, Gattuso non vuole lasciare nulla di intentato. Il tecnico ieri alla radio ufficiale del club non ha voluto mettere troppe pressioni alla squadra: "Da giocatore quando vincevo un trofeo pensavo al giorno dopo, a cosa fare per migliorare ancora. Bisogna farsi trovare sempre pronti e avere la testa libera. Quarto posto? L'Atalanta ha una gara da recuperare, noi dobbiamo migliorare il nostro gioco, nella pressione e nel palleggio, il primo obiettivo è questo". In realtà, però, dopo il fischio finale all'Olimpico con i giocatori aveva usato altre parole (percepite dalla tv grazie al silenzio nello stadio): "Voglio vedere sempre il veleno. Ora giocheremo ogni tre giorni, giocherete tutti. Adesso non abbiamo più pressioni, giochiamocela". E la speranza del tecnico è che l'ottima condizione e la rosa lunga possano fare la differenza giocando ogni tre giorni, accorciando le distanze prima dello scontro diretto di Bergamo tra tre turni.