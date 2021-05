Festa scudetto e polemiche: "In 30mila in piazza, a Milano si può"

Doppia apertura de Il Mattino dedicata al calcio. Prima il Napoli, che pareggia contro il Cagliari e perde due punti dalle concorrenti per un posto Champions: "Il pericolo di rovinare tutto". Napoli raggiunto in pieno recupero dai sardi e ora guarda alla Champions con due punti di distacco, con Juventus, Milan e Atalanta appaiate in seconda posizione.

Poi il titolo sull'Inter: "30mila in piazza: a Milano si può". I nerazzurri, in virtù del pareggio dell'Atalanta, sono campioni d'Italia ed i tifosi nerazzurri si riversano in piazza Duomo per festeggiare il titolo.