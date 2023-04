Festa scudetto, oggi la decisione: in arrivo 2mila tra agenti in città

Oggi la decisione, mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco

© foto di www.imagephotoagency.it

Massima attenzione in vista della festa scudetto che Napoli attende da oltre trent'anni. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica: "Dopo il vertice di ieri in prefettura si va verso il posticipo a domenica di Napoli-Salernitana, la partita che può valere lo scudetto.

Oggi la decisione, mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città".