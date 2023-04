"Festa Scudetto pagata col reddito", l'ennesima generalizzazione di Libero in prima pagina

"La festa Scudetto pagata col reddito di cittadinanza", generalizza così in prima pagina il quotidiano Libero, non nuovo a certe provocazioni

"La festa Scudetto pagata col reddito di cittadinanza", generalizza così in prima pagina il quotidiano Libero, non nuovo a certe provocazioni, richiamando un servizio di Striscia la notizia e pubblicando la foto della spiaggia di Posillipo col gioco di luci organizzato in realtà da un prestigioso ristorante stellato cittadino. Di seguito la prima pagina