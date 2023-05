Festa Scudetto solo al Maradona e in diretta sulla Rai: ADL accantona l'ipotesi piazze

Aurelio De Laurentiis ha un'idea precisa: fare la festa Scudetto allo stadio. E basta. Lo scrive l'edizione odierna de La Repubblica

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis ha un'idea precisa: fare la festa Scudetto allo stadio. E basta. Lo scrive l'edizione odierna de La Repubblica: "La festa scudetto del Napoli avrà una location precisa e i contorni saranno quelli dello stadio Diego Armando Maradona. L’ipotesi delle piazze è stata infatti accantonata. Probabilmente non definitivamente (si studia comunque un modo per coinvolgere il resto della città), ma per le celebrazioni ufficiali dello scudetto c’è già il luogo: l’impianto di Fuorigrotta.

[...] Ieri mattina il presidente è stato di persona a Fuorigrotta per un sopralluogo: lavoro in corso per migliorare l’impianto acustico e valutare l’installazione del palco per la celebrazione, che comincerà al fischio finale della partita contro la Sampdoria.

[...] Le telecamere della tv di Stato dovrebbero riprendere l’evento e naturalmente trasmetterlo in diretta. L’eventuale contrasto con Dazn – che detiene i diritti per la partita e per l’immediato post gara – potrebbe essere risolto da una disposizione ad hoc del prefetto Palomba: la diretta in chiaro, che sarebbe importante per salvaguardare l’ordine pubblico e consentire a un pubblico più numeroso di godersi la premiazione dei campioni d’Italia. La capienza del Maradona – settore ospiti compreso – è difatti di 53 mila posti".