"Fidatevi di me", Repubblica svela a chi era rivolta la frase di Conte

"Fidatevi di me" ha detto Conte dopo la gara vinta contro la Fiorentina. Ma perché quella frase? Ne parla Repubblica oggi in edicola, secondo cui quell'espressione, quelle parole, altro non sono che una risposta ad alcune critiche che il tecnico ha ricevuto sin dall’inizio e che non si aspettava visto che è arrivato a Napoli per permettere alla squadra di ripartire dopo il decimo posto dello scorso anno.

Il quotidiano scrive: "Tre parole, ma suffragate da 60 punti in classifica e soprattutto da una quantità extra large di fatti. Conte ha rotto gli indugi dopo la vittoria con la Fiorentina, col duplice intento di massimizzare la compattezza dell’ambiente intorno al Napoli e togliersi qualche sassolino dalle scarpe, avendo tollerato per sette mesi delle critiche a suo giudizio infondate e che il tecnico leccese non si aspettava nemmeno di ricevere".