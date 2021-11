FIFA, Collina sul VAR: "Sempre più utilizzato, ma va perfezionata l'uniformità"

L'ex arbitro Pierluigi Collina e ora presidente della Commissione Arbitri della FIFA, in un'intervista a Sportweek, ha parlato della Var: "Sarà sempre più utilizzata. E' come un bambino che ha imparato a camminare, ma non ancora a correre. Il mio giudizio sulla Var è estremamente positivo. Nel 2014 partecipai alla prima riunione in cui venne discussa l'opportunità di dotare l'arbitro di un supporto tecnologico. Cercheremo di semplificarne l'utilizzo, riducendone i costi e le persone coinvolte".

Sull'utilizzo della Var in Italia: "Non è corretto fare paragoni con altri paesi. Sicuramente il ricorso alla Var va perfezionato. L'obiettivo è quello di uniformare il suo utilizzo dappertutto".