Finalmente Dries: Mertens pronto a rientrare per uno spezzone con lo Spartak

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Dopo l'eliminazione del Belgio agli Europei, a inizio luglio scorso, Dries Mertens è stato operato alla spalla ed è rimasto ai box finora. Oggi, secondo Il Mattino, l'attaccante azzurro riassaporerà il campo nella sfida d'Europa League con lo Spartak Mosca. Dopo la panchina col Cagliari, per l'ex PSV si tratterà dell'esordio stagionale, che probabilmente avverrà a gara in corso per uno spezzone. A riportarlo è Il Mattino.