Finalmente si vede Lozano: segnali di vita, è una delle poche note liete dell'Olimpico

Ancora una frenata, ancora un passo falso. Dopo il pareggio arrivato a pochi minuti dalla fine contro l’Atalanta, ecco una sconfitta pesante contro la Roma. Non è pesante il risultato finale – con 2-1 a favore dei giallorossi – ma la posizione in classifica, con la vetta che si allontana e proprio la Roma che stacca il Napoli portandosi a più quattro. Dopo le grandissime polemiche di soli quattro giorni fa per le decisioni arbitrali fortemente discutibili (per usare un eufemismo), all’Olimpico la situazione non è più tranquilla. Due rigori per i padroni di casa, di cui uno chiamato tramite il VAR. Decisioni corrette da parte del direttore di gara Rocchi.

LOZANO C’È. La partita è proseguita e si è conclusa con un Napoli non eccessivamente brillante. L’auspicio era quello di vedere una squadra provata dagli episodi di mercoledì, ma la forza mentale (e tecnica) della Roma ha avuto la meglio. C’è da mangiarsi le mani per le occasioni fallite. Certo, influisce anche la sfortuna con la traversa di Milik e il palo di Zielinski, ma in sostanza il Napoli è sceso in campo solo gli ultimi 20 minuti del primo tempo e nella ripresa con l’ingresso di Lozano (nella foto). Appunto, Lozano. Il messicano finalmente ha mostrato la vivacità che ci si aspetta da lui, quello spunto vincente capace di spaccare la difesa avversaria. Suo il guizzo vincente nell’azione che ha portato al gol di Milik. Va via bene sulla destra e trova dentro il polacco che ancora una volta non sbaglia. Ecco, è partito da destra. Così come faceva al PSV o anche con il suo Messico. Difficile prendere il posto ad un mostro sacro del calibro di Callejon. Però in un momento del genere in cui il Napoli stenta a decollare e ad esprimersi al meglio, forse una certezza sembra intravedersi, quella di vedere Lozano partire largo, magari a partita in corso con gli avversari già stanchi. El Chucky ha preso fiducia ed è riuscito a dare speranza con le sue giocate. Certo, servirà di più da parte sua – soprattutto per quanto riguarda la continuità e la cattiveria – e da parte del resto della squadra, che è apparsa ancora una volta anonima. Ora la testa è verso la sfida contro il Salisburgo, dove potrà arrivare la qualificazione anticipata in Champions davanti al pubblico del San Paolo. Ci sarà un Lozano in più? Ancelotti se lo augura, così come se lo augura tutta Napoli, che ha voglia di tornare a vedere del vero e proprio spettacolo di tinte azzurre.