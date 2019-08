Fiorentina, Montella prepara sorprese di formazione e confida nei gol di... Tutti

"Montella confida nelle reti di...tutti". Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani ieri in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina ha implicitamente detto che a questa squadra serve un bomber: "In qualche modo dovremo far gol", queste le parole del tecnico che ha dichiarato anche come qualche giocatore tipo Pulgar giochi adattato come mezzala nel 4-3-3. Il tecnico è pronto alle sorprese: Castrovilli al posto di Benassi e Biraghi (nonostante le voci di mercato) al posto di Terzic.