Fiorentina su Inglese, affare slegato dalla trattativa Veretout

La Fiorentina è sulle tracce di Roberto Inglese. Interesse sempre vivo quello dei viola per l'attaccante classe '91, ma l'ex Chievo non sarà inserito nell'eventuale trattativa per Jordan Veretout. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che chiarisce: "Nel Napoli c’è un altro elemento che interessa il club viola, l’attaccante Inglese. Ma non entrerà nell’operazione Veretout. Sarà trattato singolarmente".