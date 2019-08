Fiorentina, ultime di formazione: aspettando Ribery, per il Napoli recupera Lirola

Sta provando a recuperare ed essere in campo contro il Napoli. Pol Lirola vorrebbe esserci nella gara di esordio di campionato e indossare per la prima volta la maglia della Fiorentina in serie A. Ieri ha fatto una parte di lavoro differenziato, ma oggi spera di tornare in gruppo. Rientrerà Pezzella - sottolinea il Corriere dello Sport -, per il resto del reparto dipenderà, come detto, anche dalle condizioni di Lirola perché in base al terzino destro si sposterà anche la posizione di Milenkovic, mentre a sinistra potrebbe essere confermato Terzic.

Conferme - In attacco il nome certo è quello do Federico Chiesa mentre rimane da capire se Simeone sarà nuovamente escluso dai titolari o se avrà spazio. Contro il Monza per lui neanche un minuto. Fra l'altro la doppietta di Vlahovic, entrato al posto di Benassi a gara in corso, ha dato ancora più forza all'attaccante serbo che al momento sembra aver scavalcato l'argentino nelle gerarchie. Tutto aspettando di capire se Ribery sarà già pronto per essere utilizzato per alcuni minuti. Ci sono ancora diversi allenamenti per decidere, compreso per le scelte del reparto di centrocampo dove le certezze saranno le geometrie di Badelj.