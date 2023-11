Fischi alla lettura della formazione: tifosi hanno pensato che Garcia volesse farsi cacciare

"In tanti hanno avuto l’impressione che il tecnico con quelle scelte volesse farsi cacciare. E forse lo ha pensato pure De Laurentiis..."

Quando lo speaker ha letto le formazioni, i fischi verso Garcia sono scattati subito spontanei. Sulla Gazzetta dello Sport si racconta la reazione spontanea del pubblico del Maradona alle cervellotiche scelte del tecnico francese: "Il 4-2-3-1 del francese è parso un cambiamento discutibile, come il fatto di lasciare fuori Kvaratskhelia e Zielinski.

In tanti hanno avuto l’impressione che il tecnico con quelle scelte volesse farsi cacciare. E forse lo ha pensato pure De Laurentiis che alla fine del primo tempo è sceso nello spogliatoio, e non era la prima volta, per cercare un sussulto della squadra dopo un primo tempo scialbo e confuso".