Flop attacco, dietro Lukaku c’è il vuoto: le alternative non incidono, i numeri

Dietro Romelu Lukaku c'è il vuoto. Il peso dell'attacco del Napoli - si legge anche su Il Mattino - grave quasi interamente sulle spalle dell'attaccante belga. La prova contro l'Udinese, che ha fermato gli azzurri sull'1-1 nell'ultimo turno giocato al Maradona, è l'ennesima conferma di questa teoria. Il Napoli ha calciato soltanto quattro volte verso la porta friulana, seguendo più o meno lo stesso rendimento delle ultime uscite di campionato: tre conclusioni a rete contro Juventus e Atalanta e appena due con la Roma, tornata a casa con un punto in più dopo il match giocato contro gli azzurri.

Dati che fanno riflettere, visto che oltre Lukaku sembrano esserci davvero poche risorse nel reparto avanzato partenopeo. Big Rom ha messo a segno 9 reti in questa Serie A. Numeri completamente opposti a quelli di Giovanni Simeone, che vanta una sola rete in campionato: l'unico centro del Cholito infatti risale al 25 agosto scorso, quando colpì il Bologna alla seconda giornata. Rendimento identico per Jack Raspadori, che ha giocato meno rispetto a Simeone ma che è andato a segno solo un mese e mezzo fa contro il Venezia. Nessuna gioia in Serie A per Cyril Ngonge, che ha messo a referto le uniche reti stagionali in Coppa Italia. Il Napoli dunque sembra non poter prescindere dai gol di Lukaku, un fattore fondamentale per gli azzurri in ottica Scudetto.