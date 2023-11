Flop Garcia: col Napoli Campione è al 5° posto per % vittorie nell'era ADL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia è il quinto con la peggiore percentuale di vittorie tra gli allenatori avuti da Aurelio De Laurentiis al Napoli. Il problema per il tecnico non è solo che il patron ne ha avuti 10, ma anche che lui ha ereditato la squadra campione d'Italia e di conseguenza aveva i mezzi per fare decisamente meglio. Di seguito, come riporta il Corriere dello Sport, nel dettaglio tutti i dati degli allenatori della gestione De Laurentiis:

Gian Piero Ventura - 19 gare, 36,8% di vittorie

Edi Reja - 193 gare, 48,7% di vittorie

Roberto Donadoni - 19 gare, 26,3% di vittorie

Walter Mazzarri - 182 gare, 48,9% di vittorie

Rafael Benitez - 112 gare, 52,7% di vittorie

Maurizio Sarri - 148 gare, 66,2% di vittorie

Carlo Ancelotti - 73 gare, 52,1% di vittorie

Gennaro Ivan Gattuso - 81 gare, 56,8% di vittorie

Luciano Spalletti - 96 gare, 64,6% di vittorie

Rudi Garcia - 16 gare, 50,0% di vittorie