Flop Natan, Cdm: "Non ha convinto neppure Calzona che non lo schiera mai"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Neppure con Calzona il difensore brasiliano Natan è riuscito a conquistare un posto da titolare e questo non dipende solo dal suo recente infortunio. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il suo inserimento nella squadra campione d’Italia è stato più complicato del previsto. Rudi Garcia gli ha preferito da subito Juan Jesus.

Poi, l’infortunio alla spalla con Mazzarri e lo stop di un mese ha complicato il suo cammino. Con Calzona non ha mai giocato finora. Ha raccolto tredici presenze, (909 minuti) ma non ha rubato l’occhio. Di sicuro sarà valutato anche l’anno prossimo perché le difficoltà di ambientamento, in un calcio per lui tutto nuovo, hanno frenato le sue ambizione".