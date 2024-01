Flop Supercoppa: per Napoli-Fiorentina non ci sarà il pienone. Lunedì arriva Spalletti

Teatro delle tre partite di Supercoppa, che inizieranno alla stessa ora (ore 22 locali, le 20 in Italia), sarà l’Al-Awwal Park Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Teatro delle tre partite di Supercoppa, che inizieranno alla stessa ora (ore 22 locali, le 20 in Italia), sarà l’Al-Awwal Park Stadium, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente secondo nel campionato arabo, alle spalle dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic.

L’impianto, inaugurato nel 2015, può ospitare 25.000 spettatori, ma non sarà pieno. Attesi più spettatori per l’esordio dell’Inter e per la finale di lunedì, quando sugli spalti ci sarà anche il ct dell'Italia ed ex azzurro, Luciano Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.