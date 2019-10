Focus falli di mano, Gazzetta: "De Ligt tocca la palla e poi va sul braccio, non è rigore"

Focus de La Gazzetta dello Sport sul regolamento che riguarda i casi di falli di mano in area di rigore. Si analizzano le regole e i vari episodi, il quotidiano ribadisce che c'era rigore per la Fiorentina su Zielinski, giusto annullare anche il gol di ieri del Brescia per tocco di Tonali, mentre su De Ligt scrive: "De Ligt su cross di Skov Olsen prova a liberare la propria area e sfiora il pallone per giocarlo. Lo tocca, e mentre cade gli finisce sul braccio: il rigore non c’è".