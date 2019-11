Focus Lozano sulla Gazzetta: "Ancelotti era convinto di poterlo sfruttare da punta, ma è emerso altro"

Focus su Hirving Lozano da parte dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si parla del suo esordio, del gol alla Juve ma poi anche delle difficoltà successive riscontrate con la maglia del Napoli: "Lozano si è eclissato. O per lo meno non sta rendendo per quello che ci si attendeva. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha difeso pubblicamente, sottolineando le difficoltà di ambientamento di un giocatore che fra settembre e ottobre è andato e tornato due volte per giocare con la nazionale messicana. Tutti fattori che non aiutano l’inserimento con i nuovi compagni. Lo stesso allenatore Ancelotti all’inizio era convinto di poterlo sfruttare anche come punta centrale, ma è emerso che Hirving si trovi meglio sulla fascia dove riesce a esprimere meglio la sua velocità".