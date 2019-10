Focus sul Salisburgo: ha cambiato tanto ma l'idea "alla Klopp" è sempre la stessa

Il Salisburgo quest’estate ha cambiato tanto sul mercato ma non ha snaturato la sua filosofia di calcio: il gegenpressing alla Klopp che lavora sul recupero del pallone in posizione avanzata. L’idea è asfissiare il possesso palla degli avversari, limitare la pulizia nelle uscite, sporcare la costruzione della manovra. Il Salisburgo ha la capacità d’alzare i ritmi quando s’avvicina all’area avversaria, la priorità è lavorare bene in fase di non-possesso, con il filtro del centrocampo a protezione della linea difensiva molto alta, ma Ancelotti vuole partire da una filosofia: la miglior difesa è l’attacco. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.