Folle proposta di Cellino per il futuro del Benevento: è già stata bocciata

Cosa succede se il campionato non riprende? Molti problemi, tra questi il destino delle retrocessioni in Serie B e delle promozioni in Serie A. Il Benevento, ad esempio, ha 22 punti di vantaggio sulla seconda e meriterebbe di diritto la promozione. Cellino, presidente del Brescia, non la pensa così e ha avanzato l'ipotesi (bocciata) di far restare in B i campani un'altra stagione, ma con un bonus punti (i 22 accumulati). Follia. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.