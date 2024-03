Folorunsho, che boom: in una statistica è tra i migliori in tutta Europa

Michael Folorunsho sta vivendo una stagione superiore a ogni più rosea aspettativa. Ne scrive il Corriere dello Sport

Michael Folorunsho sta vivendo una stagione superiore a ogni più rosea aspettativa. Ne scrive il Corriere dello Sport: "Folorunsho si gode la tournée americana con l'Italia, l'ha meritata dopo una stagione da leader a Verona. Ha già segnato quattro gol, dalla distanza è tra i migliori centrocampisti d'Europa, unisce potenza di tiro a fisicità, visione di gioco, capacità di legare i reparti.

All'età di 26 anni ha raggiunto la piena maturità calcistica, ma molti già in passato avevano individuato indizi convincenti. Al Bari, sfiorando la Serie A persa solo ai playoff, aveva segnato otto gol e ancora oggi lo ricordano con piacere. Servirà al Napoli la sua grinta, fisicità, duttilità. Sarebbe stato utile anche quest'anno, lo hanno pensato in molti, eppure l'Hellas è stata la vetrina ideale per imporsi da titolare in Serie A dimostrando tutte le sue qualità".