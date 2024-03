Folorunsho e Gaetano, il piano per il futuro: una permanenza ed una plusvalenza

"Hanno segnato entrambi 4 gol in campionato, più di ogni altro centrocampista attualmente a disposizione del tecnico del Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Rispetto ai nuovi arrivi della sessione invernale, infatti, risalta con forza il rendimento dei calciatori di proprietà attualmente in prestito. Michael Folorunsho a Verona e Gianluca Gaetano a Cagliari si stanno distinguendo molto positivamente, al punto da attirare le attenzioni di Luciano Spalletti in ottica Nazionale". Sulla Gazzetta dello Sport si parla dei centrocampisti di proprietà del Napoli che stanno facendo vedere grandi cose a Verona e Cagliari.

"Hanno segnato entrambi 4 gol in campionato, più di ogni altro centrocampista attualmente a disposizione del tecnico del Napoli. L’ex Bari e Reggina, inoltre, ha ricevuto la convocazione dell’Italia pochi giorni fa. Nell’ambito di un piano sostenibile e oculato, è impossibile non ipotizzare che almeno uno dei due possa restare a Napoli per avere la chance che merita, mentre l’altro potrebbe essere ceduto davanti a una valida proposta. Si tratterebbe di una plusvalenza totale, che De Laurentiis sarebbe ben felice di portare a compimento"