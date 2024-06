Folorunsho guadagnerà come Kvaratskhelia, Il Mattino: "Nuovo paradosso in casa Napoli"

Paradosso Napoli, Michael Folorunsho rinnova fino al 2029: guadagnerà quanto Kvaratskhelia. È di ieri la notizia di un nuovo accordo tra il Napoli ed il centrocampista, impegnato in Germania con la Nazionale di Luciano Spalletti, che è stato blindato dal club fino al 2029 dopo l’incontro col suo agente Giuffredi.

Come ricorda l’edizione odierna de Il Mattino, per Folorunsho è arrivato anche un adeguamento economico del contratto, col suo stipendio che è stato ritoccato verso l’alto arrivando a percepire 1,2 milioni all’anno. Il quotidiano sottolinea come quella cifra è la stessa riconosciuta a Kvara, situazione che per il quotidiano è alquanto paradossale.