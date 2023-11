"Forma smagliante, non si risparmia", Politano è il migliore in campo per i quotidiani

Non ci sono molte prestazioni positive nel Napoli che pareggia 1-1 contro l'Union Berlino, ma una è senz'altro quella di Matteo Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono molte prestazioni positive nel Napoli che pareggia 1-1 contro l'Union Berlino, ma una è senz'altro quella di Matteo Politano. L'esterno segna in Champions League e merita un 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Spesso è il migliore e, con tutto il rispetto, non è un bel segnale per i big. I dribbling, le azioni più convinte, ma è solo". Stesso voto per il Corriere della Sera, mentre è da 7 per il Corriere dello Sport: "Segna dopo un inserimento perfetto a sinistra - mica il suo lato - baciando in porta il pallone un po’ di collo e un po’ di deltoide. E ancora: fa ammattire Roussillon, fa ammonire Jaeckel e salta birilli". Per Tuttosport abbina "quantità e qualità", motivo per cui il quotidiano gli assegna un 7: "Quando la porta tedesca pare stregata, lui prende di... petto la situazione e sblocca meritatamente".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7