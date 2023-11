"Formazione illogica per adagiarsi in qualcosa di suo": Garcia distrutto dai quotidiani

Il Napoli non ha un minimo di organizzazione, non costruisce una trama degna di nota, si affida soltanto a qualche guizzo dei singoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pioggia di 4 in pagella per Rudi Garcia, che sta vivendo con ogni probabilità le sue ultime ore da allenatore del Napoli. "Vara il 4-2-3-1 senza Kvaratskhelia e Zielinski, ma il risultato è fallimentare e lo ammette in prima persona facendoli subentrare e tornando al 4-3-3 dopo 50', rimangiandosi la novità tattica.

Il Napoli non ha un minimo di organizzazione, non costruisce una trama degna di nota, si affida soltanto a qualche guizzo dei singoli. Il gol di Kovalenko al 91' sotto il diluvio sembra la manifestazione del destino: la sensazione è che difficilmente lo rivedremo sulla panchina azzurra. Chi è causa del suo mal pianga se stesso", è stata la nostra sentenza su TMW. Ancora più duro il commento del Corriere dello Sport: "La formazione più illogica (fuori Zielinski e Kvara), con lo smantellamento del tridente per adagiarsi in qualcosa di suo: se dentro c’è una sfida, è una scelta irriguardosa persino verso se stesso". Infine, la rasoiata de La Gazzetta dello Sport: "Ha stravolto il Napoli e l'ha rovinato". Per sostituirlo si scalda già mister Igor Tudor.