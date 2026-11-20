Formazione Napoli, Allegri spiazza tutti? Possibile mossa a sorpresa

Ultime calcio Napoli, la formazione di Allegri contro il Torino

Possibile mossa a sorpresa di Allegri in vista della gara di domani sera al Maradona contro il Torino. Ne parla il quotidiano La Repubblica che si sofferma sulla prossima sfida del Napoli al Maradona. De Bruyne potrebbe riposare anche in vista della Champions. "Il top player belga si è infatti messo in evidenza strapazzando l'Italia nella sfida di domenica scorsa a Bruxelles. L'attaccante danese è andato invece a segno a ripetizione con la maglia della sua Nazionale, come già gli era successo altre volte appena si è allontanato da Castel Volturno.

Ora però ha urgente bisogno di loro anche Allegri, che non si può più permettere il rendimento a corrente alternata delle sue stelle. De Bruyne viceversa potrebbe essere risparmiato per la Champions, visto che martedì sera sarà il grande ex della sfida di Manchester con il City. Un leader in serie A e uno in Europa. Chissà".