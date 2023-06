FOTO - L'Equipe: "Garcia sorpassa Galtier per il Napoli"

Ieri il quotidiano francese dava per fatto l'arrivo del tecnico del Psg, poi il colpo di scena con l'annuncio dell'ex allenatore della Roma

"Garcia sorpassa Galtier per il Napoli" si legge sulla prima pagina de L'Equipe oggi in edicola. Ieri il quotidiano francese dava per fatto l'arrivo del tecnico del Psg, poi il colpo di scena con l'annuncio dell'ex allenatore della Roma.